Dolar
43.74
Euro
51.84
Altın
4,972.77
ETH/USDT
1,937.70
BTC/USDT
66,179.00
BIST 100
14,246.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 14.158,97 puandan başladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,85 yükselişle 14.180,48 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,52 puan ve yüzde 0,15 azalışla 14.158,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,36 değer kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 1,43 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tekrar artmasıyla yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Makroekonomik veriler ile teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler arasında yön bulmaya çalışan piyasalarda, yatırımcıların karar alma süreçleri giderek zorlaşıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.250 ve 14.350 puanın ise direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 23 milyar 753 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mısır'da mevkidaşı Tümgeneral Saqr ile görüştü
TDK "Konuşma Dili Olarak Türkçe Çalıştayı" düzenleyecek
İstanbul merkezli 5 ildeki hayali ihracat ve ithalat operasyonunda 29 zanlı gözaltına alındı
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor

Küresel piyasalar ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Emtia piyasasında geçen yılki rekorlar ocak ayına da taşındı

Emtia piyasasında geçen yılki rekorlar ocak ayına da taşındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet