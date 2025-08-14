Dolar
40.77
Euro
47.75
Altın
3,345.84
ETH/USDT
4,746.00
BTC/USDT
121,734.00
BIST 100
10,937.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen "Tüten Ocak: Ailenin Geleceği" temalı "19. Anadolu Buluşmaları" programında konuşuyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde “Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 düşüşle 10.908,05 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kaybederek 10.949,95 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,90 puan ve yüzde 0,38 azalışla 10.908,05 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 arttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,74 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,02 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişki beklentilerin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalırken, jeopolitik risklerin sürmesi ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırmasını beklediğine dair açıklamaları sonrasında Asya piyasalarındaki düşüşlerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonu için yüzde 24 ve 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'ndeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"TRT World Forum 2025" 31 Ekim-1 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 13,9 arttı
Edirne'deki Küçükdöllük Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu
Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet