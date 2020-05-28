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Ekonomi

Borsa 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 105.359,76 puandan tamamladı ve 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 28.05.2020
Borsa 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 406,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,3 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,39 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 106.000 seviyesinin üzerini test eden BIST 100 endeksi, 105.359,76 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı finansal istikrar raporu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede hedeflerin 106.000 ve 109.500 seviyelerinin öne çıktığını, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,5 olarak gerçekleşti.

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