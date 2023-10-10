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Ekonomi

Borlease Otomotiv'in halka arzında talep toplama başlıyor

Sixt Rent A Car'ın tüm Türkiye'deki kısa dönem ve günlük kiralama operasyonlarını bünyesinde barındıran Borlease Otomotiv'in halka arzı kapsamında talep toplama yarın başlayacak.

Tolga Yanık  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Borlease Otomotiv'in halka arzında talep toplama başlıyor Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Borlease Otomotiv, halka arz öncesi Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve şirket yetkililerinin katılımıyla İstanbul'da basın toplantısı gerçekleştirdi.

Hancan, toplantıda yaptığı konuşmada, halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 60-70'ini Borlease ve Sixt markalarının yatırımda kullanacağını söyledi.

Dönemin iyi tahlil edilmesi gerektiğini belirten Hancan, "Kredi faizlerinin yükseldiği bir noktada elde edeceğimiz finansal girdi bize çok daha güçlü büyüme sağlayacak. Bu girdinin yüzde 60-70'ini otomobil alımlarında ve işimizde kullanacağız." diye konuştu.

Hancan, geri kalan meblağın şirketin işletme sermayesi olacağını aktararak, Borlease Otomotiv olarak yatırımlarını sürdüreceklerini dile getirdi.

"BORLS" koduyla işlem görecek

Borlease Otomotiv'in halka arzı kapsamında talep toplama yarın başlayacak ve 12-13 Ekim tarihlerinde devam edecek.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "BORLS" koduyla işlem görecek olan şirketin halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ liderliğinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.

Birim pay fiyatının 25,29 TL olarak belirlendiği arzda, halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL olarak öngörülüyor. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar TL büyüklüğe ulaşılacak.

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