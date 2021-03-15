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Ekonomi

Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar yağışının etkisiyle yüzde 43'e ulaştı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 15.03.2021
Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar yağışının etkisiyle yüzde 43'e ulaştı. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )

Bolu

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajda su seviyesi, Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinden gelen suyla 9 milyon metreküp artarak, yüzde 43 seviyesine yükseldi.

Barajdaki mevcut suyun kentin 9 aylık ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu, karların erimeye başlamasıyla su seviyesinin hızla yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Barajdaki su seviyesi 22 Şubat'ta yüzde 32 olarak ölçülmüştü.

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