Boğaziçi Zirvesi'ndeki uzmanlara göre dijital dönüşüm, enflasyon ve parasal genişlemenin bir sonucu
Boğaziçi Zirvesi'ne katılan ekonomi uzmanları, dünya genelindeki enflasyon ve parasal genişlemenin, finansal işlemlerde dijital dönüşümün artmasına katkıda bulunan faktörler arasında olduğunu belirtti.
İstanbul
İstanbul'da düzenlenen ve ana teması "Büyük Dönüşüm" olarak belirlenen 13. Boğaziçi Zirvesi kapsamında "Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm" başlığıyla bir oturum düzenlendi.
Oturuma video konferans yöntemiyle katılan Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, dijitalleşmeye ve dijital dönüşüme geçişin en önemli nedenlerinden ve motivasyonlarından birinin nüfusun artması ve kaynakların kıtlığı olduğunu ifade etti.
Mobius, Kovid-19 salgını döneminde piyasalardaki para miktarını artıran ABD başta olmak üzere dünyadaki parasal genişlemeden kaynaklanan enflasyon ve yüksek fiyatların, dijital dönüşüme yönelmeye katkı sağladığını kaydetti.
Başarılı şirketlere yapılan yatırımlarla enflasyonun etkisini azaltmak için adımlar atılması gerektiğini savunan Mobius, şöyle devam etti:
"Dijital para birimleri, gelişimleri ve dünyada yayılma hızları da enflasyonu etkiliyor. Dünya, özellikle para transferi yani elektronik fon transferleri sürecinde, bilgisayarlar ve cep telefonları aracılığıyla dijitalleşmenin kullanılmasıyla dijital dönüşümü büyük ölçüde yaşıyor."
Amerikalı yatırımcı, dijital para birimlerinin bazen bazı ülkelerde finansal mevzuattan kaçmak için kullanıldığına dikkati çekti.
Dijital bankalar, şirket kurma işlemlerini kolaylaştırıyor
Dijital teknoloji yatırımları finansmanı ve ticaret finansmanı konusunda uzman şirket NEBIX Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Sa'b da dijital dönüşümün, dijital bankalar gibi yeni parasal işlem araçları yarattığını söyledi.
Şirketlerin dijital bankalar aracılığıyla sabit para birimlerindeki işlem hacminin, 2015 yılından önce 10 milyar dolara ulaştığını belirten Sa'b, bu hacmin 2020 yılında 20 milyar dolara ulaştığını, geçen yıl ise 100 milyar dolara kadar çıktığını ifade etti.
Sa'b, dijital bankalar aracılığıyla şirket kurma işlemlerinin, klasik bankaların karmaşık rutin işlemlerinin aksine kolay olduğunu vurguladı.
ATP Genel Müdürü ve ATP GSYO Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Cinali de dijital dönüşümün, mali ve ticari işlemleri hızlı bir şekilde kolaylaştırmasındaki önemine değindi.
Takas sisteminden dijital dönüşüme kadar paranın gelişim aşamaları hakkında bilgi veren Cinali, ayrıca üst düzey yöneticisi olduğu ATP'nin, Çin ve birçok Avrupa ülkesinde faaliyet gösterdiği ve dünya ile teknolojik ilişkilerinde finansal teknolojiyi kullandığı bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.