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Ekonomi

BM: Küresel ekonomi Kovid-19'un etkisiyle bu yıl yüzde 3,2 daralacak

BM tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu'nda, ekonomideki küçülmenin, 1930'lardaki Büyük Buhran'dan bu yana en keskin daralma olacağına işaret edildi.

Dilara Zengin   | 13.05.2020
BM: Küresel ekonomi Kovid-19'un etkisiyle bu yıl yüzde 3,2 daralacak

Washington

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yıl yüzde 3,2 daralacağını öngördü.

BM, 2020'nin ikinci yarısını kapsayan Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu'nu yayımladı.

Raporda, küresel ekonominin, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yıl yüzde 3,2 oranında keskin bir daralma göstereceği tahmin edildi.

Ekonomideki küçülmenin 1930'lardaki Büyük Buhran'dan bu yana en keskin daralma olacağına dikkat çekilen raporda, küresel ekonominin salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de yaklaşık 8,5 trilyon dolarlık kayıp yaşamasının ve son 4 yıldaki kazanımların yok olmasının beklendiği belirtildi.

Kovid-19, 34 milyondan fazla kişiyi aşırı yoksulluğa itecek

Raporda, gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 5 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 3,4 oranında, ılımlı ve kaybedilen üretimi telafi etmeye yetecek kadar büyüme göstereceği öngörüldü. BM'nin raporunda, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 0,7 daralacağı, 2021'de yüzde 5,3 büyüyeceği tahmin edildi.

Küresel talepte keskin bir azalmanın olduğuna ve tedarik zincirinde bozulmalar yaşandığı vurgulanan raporda, uluslararası ticaretin de bu yıl yaklaşık yüzde 15 daralacağı tahminine yer verildi.

Raporda, Kovid-19 salgınının yoksulluk ve gelir eşitsizliğini de artırdığına dikkat çekilerek, salgınının bu yıl büyük ihtimalle 34,3 milyon kişinin "aşırı yoksulluk" sınırının altına düşmesine neden olacağı ve yoksulluk oranındaki artışın yüzde 56'sının Afrika ülkelerinde gerçekleşeceği ifade edildi.

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