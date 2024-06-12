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Ekonomi

BM Genel Sekreteri Guterres: Yeni ve uzun süren çatışmalar küresel ekonomide dalga etkisi oluşturuyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Jeopolitik gerilimler ve eşitsizlikler artıyor, iklim krizi birçok gelişmekte olan ülkeyi sert bir şekilde vuruyor. Yeni ve uzun süren çatışmalar küresel ekonomide dalga etkisi oluşturuyor." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
BM Genel Sekreteri Guterres: Yeni ve uzun süren çatışmalar küresel ekonomide dalga etkisi oluşturuyor

Cenevre

Guterres, Cenevre'de BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Liderler Forumu programında konuşma yaptı.

UNCTAD tarafından yürütülen önemli çalışmalardan bahseden Guterres, kuruluşun köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve uluslararası finansal yapının reformuna ilişkin tartışmalara katkıda bulunduğunu belirtti.

Guterres, "UNCTAD, anlatıları şekillendirerek, uluslararası müzakereleri etkileyerek ve çok taraflılık ilkesini ilerleterek küresel düzeyde değişim için kuvvetli bir güç olmuştur." dedi.

UNCTAD'nin netliği ve kararlılığının her zamankinden daha fazla önem taşıdığına işaret eden Guterres, "Jeopolitik gerilimler ve eşitsizlikler artıyor, iklim krizi birçok gelişmekte olan ülkeyi sert bir şekilde vuruyor. Yeni ve uzun süren çatışmalar küresel ekonomide dalga etkisi oluşturuyor." diye konuştu.

Guterres, yoksulluk ve açlık dahil temel kalkınma göstergelerinin gerilediğini ve küresel borçların hızla arttığını kaydederken, uluslararası finansal yapısının işlevsiz ve adaletsiz olduğunu belirtti.

Bu yapının, borç batağına saplanmış gelişmekte olan ülkeleri korumakta başarısız olduğuna işaret eden Guterres, uluslararası ticaret sisteminin birçok zorlukla karşı karşıya ve parçalanmanın eşiğinde olduğunu söyledi.

Guterres, ticaretin "iki ucu keskin bir kılıç" haline geldiği bir dönemde UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan'ın başlattığı reform çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını da ifade etti.

UNCTAD'ın yeni "marka çalışmasının" erişimi genişletmeyi ve gelişmekte olan ülkeleri korumayı güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayan Guterres, UNCTAD'ın sistemdeki boşlukları belirlemek ve bunları kapatmak için sahip olduğu rolün hala temel öneme sahip olduğunu söyledi.

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