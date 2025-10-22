Dolar
41.98
Euro
48.77
Altın
4,024.23
ETH/USDT
3,805.30
BTC/USDT
107,811.00
BIST 100
10,551.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

BM Genel Sekreteri Guterres: Bazı en az gelişmiş ülkeler, yüzde 40'lık fahiş tarifelerle karşı karşıya kalıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ticaret engelleri artıyor ve bazı en az gelişmiş ülkeler, küresel ticaret akışlarının yalnızca yüzde 1'ini temsil etmelerine rağmen yüzde 40'lık fahiş tarifelerle karşı karşıya kalıyor." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
BM Genel Sekreteri Guterres: Bazı en az gelişmiş ülkeler, yüzde 40'lık fahiş tarifelerle karşı karşıya kalıyor

Cenevre

Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın 16. Oturumu'nda (UNCTAD16) konuşma yaptı.

UNCTAD'ın, Cenevre'de kurulduğunu anımsatan Guterres, ticaretin, parametreler, kurallar ve eşit şartlar belirleyen kurumlar gerektirdiğini bildirdi.

Guterres, "Ticaret ayrıca tüm ülkelerin katılımına ve refahına yardımcı olabilecek finans, yatırım ve teknoloji gerektirir. UNCTAD'ın birçok başarısı, 10 yıllar boyunca küresel ticaret sisteminin adalete doğru yönlendirilmesine yardımcı oldu. En Az Gelişmiş Ülkeler kategorisinin oluşturulmasından Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen İlkeleri ve Hedefleri'nin benimsenmesine kadar her şeyi kapsıyor." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bir değişim kasırgasıyla karşı karşıya olduklarını belirten Guterres, küresel büyümenin 4'te 3'ünün artık gelişmekte olan ülkelerden geldiğini kaydetti.

Guterres, "Hizmet ticareti hızla büyüyor ve geçen yıl yüzde 9 büyüdü. Dijital ticaret, sınırları ışık hızında aşıyor. Öncü teknolojiler dünya ekonomisine trilyonlarca dolar katıyor. Bölgesel ticaret anlaşmaları 1990'lardan bu yana 7 kat arttı." diye konuştu.

Gelişmekte olan ülkelerin hala yetersiz kaldığının altını çizen Guterres, belirsizliklerin arttığını, yatırımların azaldığını ve tedarik zincirlerinin aksadığını söyledi.

"Devam eden çatışmalar küresel ekonomiye yayılıyor"

Guterres, "Ticaret engelleri artıyor ve bazı en az gelişmiş ülkeler, küresel ticaret akışlarının yalnızca yüzde 1'ini temsil etmelerine rağmen yüzde 40'lık fahiş tarifelerle karşı karşıya kalıyor. Hizmet ticareti büyürken, mallar için artan bir ticaret savaşı riski görüyoruz. Bu arada, jeopolitik bölünmeler, eşitsizlikler, iklim krizi, yeni ve uzun süredir devam eden çatışmalar küresel ekonomiye yayılıyor." şeklinde konuştu.

Küresel borçların hızla arttığını, yoksulluk ve açlığın halen görülmeye devam ettiğinin altını çizen Guterres, uluslararası finansal yapının, gelişmekte olan ülkeler için yeterli bir güvenlik ağı sağlamadığını vurguladı.

Guterres, kurallara dayalı ticaret sisteminin bozulma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "UNCTAD, gelişmekte olan ülkelerin kendileri olmadan tasarlanmış bir sistemde söz sahibi olmalarını talep etmesiyle doğdu. O zamandan bu yana onların yanında durdunuz ve adalet taleplerini desteklediniz. Bu hayati çalışmayı sürdürmeliyiz. Tüm ülkelerin ekonomilerini ileriye taşımak için ticaret ve kalkınmanın gücünden yararlanabilmelerini sağlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da makas atan otomobil devrildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları"na ilişkin paylaşım
Danıştay, talep olmadan yapılan EYT emekliliğini hukuka aykırı buldu
Bakan Bolat, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Depremlerden etkilenen Yeşilyurt'ta afetzedeler için yapılan 512 konutta sona gelindi

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Bazı en az gelişmiş ülkeler, yüzde 40'lık fahiş tarifelerle karşı karşıya kalıyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Bazı en az gelişmiş ülkeler, yüzde 40'lık fahiş tarifelerle karşı karşıya kalıyor

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Ortak Bildirisi açıklandı

ABD ile Çin arasındaki gerilim, ekonomi ve teknolojinin farklı cephelerinde tırmanıyor

Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 36,7 arttı

Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 36,7 arttı
Aksa Enerji'nin 2026'da 10 yeni santrali 975 megavatla ticari faaliyete geçecek

Aksa Enerji'nin 2026'da 10 yeni santrali 975 megavatla ticari faaliyete geçecek
Türkiye, Afrika ile ortaklığını İş ve Ekonomi Forumu ile artırmaya odaklandı

Türkiye, Afrika ile ortaklığını İş ve Ekonomi Forumu ile artırmaya odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet