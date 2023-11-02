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Ekonomi

Bitcoin'in fiyatı son 17 ayın en yüksek seviyesinde

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Fed'in faiz artırımlarına son vereceği umudu ve ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin onaylanacağı beklentisiyle yüzde 2'den fazla değer kazanarak son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bahattin Gönültaş  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Bitcoin'in fiyatı son 17 ayın en yüksek seviyesinde

Berlin

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 2,19 artarak 1,3 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) onaylayacağına ilişkin beklenti ve Fed'in faiz artırımlarına son vereceği umuduyla kripto sektörüne yönelik talebi artırmasıyla yüzde 4 yükseliş kaydetti.

Böylece 36 bin dolara yaklaşan Bitcoin, TSİ 11.30 itibarıyla 35 bin 230 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 2'ye yaklaşırken piyasa değeri 687 milyar doların üzerine çıktı.

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 49 değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 1,40'tan fazla değer kazanarak 1830 dolar seviyesine ulaştı.

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