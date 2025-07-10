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Ekonomi

Bitcoin'in fiyatı artan risk iştahı ve kurumsal taleple rekor tazeledi

Bitcoin'in fiyatı, yatırımcıların artan risk iştahı ve kurumsal şirketlerin talebi nedeniyle 112 bin 735 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Emre Gürkan Abay  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Bitcoin'in fiyatı artan risk iştahı ve kurumsal taleple rekor tazeledi

Moskova

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 3 artarak, 3 trilyon 500 milyar dolara çıktı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin ise 112 bin 735 dolara ulaşarak mayıs ayında ulaştığı en yüksek seviyeyi yeniledi. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 yükselerek, TSİ 19.40 itibarıyla 112 bin 729 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 2,97 düzeyinde oldu.

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Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 5’ten fazla değer kazanarak, 2 bin 798 dolara yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimleri yapacağına yönelik beklentilerin arttığını, küresel piyasalarda risk iştahının yükseldiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para yanlısı yaklaşımının da piyasalarda olumlu karşılandığına işaret eden analistler, kripto para yatırımları yapan şirketlerin sayısında artış yaşandığını ifade ediyor.

Trump'ın sosyal medya şirketi "Trump Media and Technology Group" Bitcoin hazinesi oluşturmak üzere 2,5 milyar dolar toplayacağını bildirmişti.

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