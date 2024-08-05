Dolar
33.34
Euro
36.59
Altın
2,436.50
ETH/USDT
2,359.40
BTC/USDT
52,650.00
BIST 100
9,733.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşuyor Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa ekibi Lille ile oynayacakları maç öncesi son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapıyor
logo
Ekonomi

Bitcoin'in fiyatı artan resesyon endişesiyle 24 saatte yüzde 12,5 geriledi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik endişeler nedeniyle 54 bin doların altına indi.

Emre Gürkan Abay  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Bitcoin'in fiyatı artan resesyon endişesiyle 24 saatte yüzde 12,5 geriledi

Moskova

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 14'ten fazla azalarak 1 trilyon 840 milyar dolara düştü.

Analistler, ABD'de açıklanan veriler nedeniyle ortaya çıkan resesyon korkularının kripto para fiyatları üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor.

Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının "şahinleşmesi" ve ardından Nikkei 225 endeksinde yaşanan düşüşün de piyasadaki gelişmelerde önemli rol oynadığını belirtti.

Saat 08.45 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 12,5 düşüş yaşayan Bitcoin, 53 bin 230 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 19,3 değer kaybederek 2 bin 346 dolar seviyesine kadar düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da yeni evlenen çift, düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti
Türkiye ve dünya gündemi
"Siberağ-4" operasyonlarında 86 zanlı yakalandı
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi, Türk toplumunu şiddet olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü

Benzer haberler

Asya pay piyasaları, artan resesyon endişeleriyle tarihi düşüş yaşadı

Asya pay piyasaları, artan resesyon endişeleriyle tarihi düşüş yaşadı

Bitcoin'in fiyatı artan resesyon endişesiyle 24 saatte yüzde 12,5 geriledi

ABD'de artan resesyon endişesi piyasaları sarstı

ABD'de resesyon endişesi satış baskısını derinleştirdi

ABD'de resesyon endişesi satış baskısını derinleştirdi
Rusya uluslararası ödemelerdeki sorunlarına "yenilikçi" çözümler arıyor

Rusya uluslararası ödemelerdeki sorunlarına "yenilikçi" çözümler arıyor
Rus Duması, kripto para madenciliğini yasal hale getiren kanunu onayladı

Rus Duması, kripto para madenciliğini yasal hale getiren kanunu onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet