Dolar
12.47
Euro
14.05
Altın
1,787.78
ETH/USDT
4,048.60
BTC/USDT
49,197.00
BIST 100
1,892.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

BIST 50 endeksindeki paylarda bugün de açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, önceki iki gün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Belgin Yakışan Mutlu   | 22.12.2021
BIST 50 endeksindeki paylarda bugün de açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

İstanbul

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik 20-21 Aralık'ta getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi
Avustralya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı
Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldı
İspanya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 49 bin 823 oldu
Almanya Kovid-19 önlemlerini sertleştirdi

Benzer haberler

BIST 50 endeksindeki paylarda bugün de açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

BIST 50 endeksindeki paylarda bugün de açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

Küresel piyasalar ABD ve İngiltere'nin büyüme verilerine odaklandı

Borsa günü düşüşle tamamladı

BES'te atılan yeni adımların sistemi desteklemesi bekleniyor

BES'te atılan yeni adımların sistemi desteklemesi bekleniyor
Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla ikinci kez durduruldu

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla ikinci kez durduruldu
Altının gram fiyatı 736 liraya geriledi

Altının gram fiyatı 736 liraya geriledi