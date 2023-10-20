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Ekonomi

Birleşik Krallık'ta 30 yıllık tahvil faizleri 25 yılın zirvesine ulaştı

Birleşik Krallık'ta artan enflasyonun neden olduğu endişelerin ardından 30 yıllık tahvil faizleri, son 25 yılın zirve seviyesine ulaştı.

Gökhan Kurtaran  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Birleşik Krallık'ta 30 yıllık tahvil faizleri 25 yılın zirvesine ulaştı

Londra

Ülkede çarşamba günü açıklanan enflasyon verisinin ardından 30 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 5,119'a ulaşarak 1998'in eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Gün içerisinde ülkede 10 yıllık tahvil faizleri 2 puan artarak yüzde 4,69'a ulaştı ve son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,755 seviyesine yaklaştı.

Uzmanlar, geleneksel olarak düşük faizle borçlanabilen ülkede artan kamu borçlanma maliyetlerinin, ekonominin genelinde artçı etkiler oluşturmasının beklendiğini belirtiyor.

Borçlanma maliyetlerindeki artışa ilişkin değerlendirmede bulunan RBB Bluebay Yatırım Üst Yöneticisi Mark Dowding, "Zayıf enflasyon verisi Birleşik Krallık'ta tahvil faizlerinde yeni bir artış döngüsüne yol açtı." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) bugün açıkladığı verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yıllık bazda yüzde 6,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken yıllık bazda değişiklik göstermedi.

Yıllık enflasyonun eylülde sabit kalmasına rağmen, gelecek ay hane halkının enerji faturalarının düşeceğine yönelik beklentiler nedeniyle, ekonomistler BoE'nin 2 Kasım'daki para politikası toplantısında faiz artışına gitmeyeceğini düşünüyor.

BoE, ülkede faizin yüzde 0,1 olduğu Aralık 2021'de başlayan sıkılaşma döngüsünde politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5,25 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Banka, 18 ay süren sıkılaşma döngüsünün ardından eylülde politika faizini sabit tutma kararı almıştı.

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