Dolar
42.21
Euro
48.88
Altın
4,008.19
ETH/USDT
3,270.90
BTC/USDT
100,536.00
BIST 100
10,957.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Boğaziçi Zirvesi"nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısı 10 milyonu aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) gönüllü katılımcı sayısı 22 yılda 10 milyonu aştı.

Mücahit Enes Sevinç  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısı 10 milyonu aştı

İstanbul

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de tasarruf alışkanlıklarını güçlendiren, sermaye piyasalarını derinleştiren ve milyonlarca vatandaşın geleceğini güvence altına alan BES, 22'nci yılında önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gönüllü BES’te katılımcı sayısı 10 milyonu aşarken, bu gelişme, bireylerin uzun vadeli tasarruf bilincinin her geçen yıl güçlendiğini ve sistemin Türkiye ekonomisi için stratejik bir yatırım platformuna dönüştüğünü gösteriyor.

Bireysel emeklilik fonları, otomatik katılım sistemiyle bugün 2 trilyon liraya yaklaşan büyüklüğüyle Türkiye’nin en önemli uzun vadeli yatırım kaynaklarından birini oluşturuyor.

Söz konusu fonlar, sermaye piyasalarına istikrar ve derinlik kazandırırken, reel sektöre uzun vadeli finansman sağlıyor ve kamu maliyesi üzerindeki geleceğe dönük yükleri hafifletiyor.

Katılımcıların yüzde 42’sini kadınlar oluşturuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, BES'in 22 yılda finansal sürdürülebilirliğin en başarılı örneklerinden biri haline geldiğini belirterek, "Bugün 10 milyonu gönüllü BES’te olmak üzere Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) çalışanları da dahil ettiğimizde 18 milyon katılımcıya ulaşmak sadece bir rakam değil, geleceğe güvenle bakan bir toplumun göstergesi." ifadelerini kullandı.

BES'in vatandaşın tasarruf bilinciyle ekonominin uzun vadeli istikrarı arasında güçlü bir köprü kurduğunu aktaran Gülen, 10 milyonu aşan katılımcıların yüzde 42’sini kadınların oluşturduğunu aktardı.

Gülen, söz konusu oranın, devlet katkısı ile amaçlanan sistemin toplumsal kapsayıcılık misyonuna da başarıyla hizmet etmekte olduğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yüzde 30 devlet katkısının, sistemin cazibesini artıran ve katılımcıların birikim motivasyonunu güçlendiren en önemli unsurlardan biri konumunda olduğuna dikkati çeken Gülen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devlet katkısı, vatandaşın tasarrufuna verilen stratejik bir destektir. Bu model sayesinde bireyler sadece kendi birikimlerini değil, kamu desteğiyle büyüyen bir emeklilik fonunu da inşa ediyor. Katkının sürdürülebilirliği, sistemin uzun vadeli başarısının da güvencesidir. Ayrıca yılın son günlerine yaklaştığımız bu dönemde bu yıla ait devlet katkısı hakkının tamamını almak isteyen katılımcıların bütçeleri elverdiğince ek katkı payı yatırmaları da kritik öneme sahip.”

"18 yaş altı katılımlar, sistemin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor"

TSB Başkanı Gülen, 2022'de yapılan düzenleme ile 18 yaş altı bireylerin de BES’e dahil olmasının, sistemin geleceğine yeni bir dinamizm kazandırdığını ifade ettti.

1,5 milyonu aşkın genç ve çocuk adına açılan BES sözleşmelerinin, ailelerin çocuklarının geleceğine dönük uzun vadeli finansal planlama yaptığının göstergesi olduğunu belirten Gülen, "Gençlerin BES’e katılımı, sadece birikim değil, finansal farkındalık açısından da büyük bir kazanım. 18 yaş altı katılımlar, sistemin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor ve tasarruf kültürünü erken yaşta yerleştiriyor. Bizim hedefimiz, vatandaşlarımızın sadece emekliliğini değil, tüm yaşam döngüsünü finansal güvence altına alan bir yapıyı kalıcı hale getirmek.” ifadelerini kullandı.

Gülen, BES'in 22 yılda sadece rakamlarla değil, yarattığı güven, istikrar ve finansal okuryazarlık bilinciyle de Türkiye’nin ekonomik kalkınma yolculuğunda önemli bir yer edindiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda ilk ara tatil başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'nin bilgi işlem sorumlusuna tutuklama talebi
Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi
Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan vatandaşlara "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı

Benzer haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısı 10 milyonu aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısı 10 milyonu aştı

BES havuzunda toplam fon büyüklüğü 2 trilyon liraya yaklaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet