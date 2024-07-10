Dolar
33.00
Euro
35.74
Altın
2,373.07
ETH/USDT
3,086.90
BTC/USDT
58,699.00
BIST 100
10,728.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ AK Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapıyor
logo
Ekonomi

BDDK, bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

Mahmut Çil  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
BDDK, bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

İstanbul

BDDK'nin, söz konusu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirket kurucularında aranan şartları hissedarların tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle iptal etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Derbi sonrasındaki olaylara ilişkin Ali Koç ve Selahattin Baki'nin ifadelerinden detaylara ulaşıldı
Gaziantep'te devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Ticaret Bakanlığı yaz döneminde gümrük kapılarındaki yolcu geçişlerini kolaylaştırmak için tedbir aldı
İzmir Valiliği, AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz fotoğraf sergisi düzenleyecek
AKOM'dan İstanbul'un doğu ilçeleri için sağanak uyarısı

Benzer haberler

BDDK, bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

BDDK, bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

Doğu Akdeniz, Gürbulak, İpekyolu gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine atama

"Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de

5 ilin valisi değişti

5 ilin valisi değişti
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme

Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
MEB'in "Denklik Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

MEB'in "Denklik Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet