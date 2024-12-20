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Ekonomi

Bazı şirketlerin bağımsız denetimlerini üstlenebilecek kuruluşlar için ilave şartlar getirildi

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin denetimlerini üstlenebilecek bağımsız denetim kuruluşları için aranacak ilave şartlar belli oldu.

Seda Tolmaç  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Bazı şirketlerin bağımsız denetimlerini üstlenebilecek kuruluşlar için ilave şartlar getirildi

Ankara

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin bağımsız denetimini üstlenebilecek kuruluşların şartlarında düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu kuruluşların bünyesinde son 10 yılın en az 3'ünde sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri nezdinde yürütülen bağımsız denetim çalışmalarında, fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya sorumlu denetçi olarak görev almış, son 3 yıl KGK tarafından yetkilendirilen herhangi bir bağımsız denetim kuruluşunda fiilen çalışmış en az 2 sorumlu denetçinin bulunması gerekiyor.

Karar kapsamında bağımsız denetim kuruluşunda fiilen çalışma süresine ilişkin aranacak şartta, aynı veya farklı denetim kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler dikkate alınacak.

Kararlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanmaya başlanacak.

Öte yandan kurum, rotasyon hükümlerinin uygulanması ve sürelerin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasların yayımlanmasını da kararlaştırdı.

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