Dolar
18.20
Euro
18.24
Altın
1,706.13
ETH/USDT
1,542.20
BTC/USDT
19,902.00
BIST 100
3,171.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bazı illerde TMO'nun buğday ve arpa alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı bazı illerdeki buğday ve arpa üreticilerinin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı.

Zeynep Canlı   | 01.09.2022
Bazı illerde TMO'nun buğday ve arpa alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

Ankara

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kararda yer alan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van'ın belirtilen ilçeleri için 6 Haziran-21 Eylül döneminde, diğer ilçeler için 6 Haziran ile 1 Eylül arasında TMO'ya buğday ve arpa satışlarını gösteren çiftçilerin alım satım belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Önceki karar kapsamında süre bugün itibarıyla doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik ürün senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, takas işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül'e kadar, diğer il ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül’e kadar TMO'ya satış onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Eylül'e kadar düzenlenen ve TMO tarafından uygun görülen ELÜS alım satım belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından tanzim edilerek askıya çıkarılan ödeme icmalleri, gerekli kontrollerin yapılması için ÇKS kaydının bulunduğu yerleşim biriminin sorumluluk alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ödeme gerçekleştirilecek.

Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin arpa ve buğday alım satım belgeleriyle birlikte 30 Eylül'e kadar ÇKS'de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Karar, 6 Haziran 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

TMO Alım Primi Desteğine İlişkin Karar kapsamında, bu yıl ÇKS'ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünü TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için 0,50 lira "TMO alım primi desteği" ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay Başkanı Akarca yeni adli yıla ilişkin kutlama mesajı yayımladı
Türkiye ve dünya gündemi
Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
'Vira bismillah' diyen balıkçılar denize açıldı

Benzer haberler

Bazı illerde TMO'nun buğday ve arpa alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

Bazı illerde TMO'nun buğday ve arpa alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

Kamu Gözetimi Kurumunun bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 12 Kasım'da yapılacak

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 26-27 Kasım'da yapılacak

Aile hekimleri ve ASM personeline 'ek ödeme' düzenlemesi Resmi Gazete'de

Aile hekimleri ve ASM personeline 'ek ödeme' düzenlemesi Resmi Gazete'de

Dört milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Dört milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Bazı deniz ürünleri için gümrük vergisi alınmayacak

Bazı deniz ürünleri için gümrük vergisi alınmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet