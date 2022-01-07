Dolar
13.80
Euro
15.60
Altın
1,788.91
ETH/USDT
3,177.00
BTC/USDT
41,551.00
BIST 100
2,030.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Karaismailoğlu, Antalya'da konuşuyor AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa’da konuşuyor
logo
Ekonomi

Bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı soya ile mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı.

Zeynep Çetinkaya   | 07.01.2022
Bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı

Ankara

Konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusu üzerine, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komitesince hazırlanan raporları değerlendirerek, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş "Aspergillus oryzae" kullanılarak endüstriyel "proteaz/mukorpepsin" enziminin belirlenen hususlara uyulması şartıyla üretimine karar verdi.

Bakanlık, BESD-BİR'in başvurusu üzerine, komite tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş 4114 mısır çeşidi ile genetiği değiştirilmiş bir soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.

Genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor.

Kararların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Kararlarla, bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkartma kararı aldı
Fransa'da son 24 saatte 261 bin 481 Kovid-19 vakası tespit edildi
KKTC'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez bini aştı
Avusturya’da Omicron varyantı nedeniyle dışarıda maske kullanma zorunluluğu getirildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı

Benzer haberler

Bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı

Bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı

Karadavi'nin Mısır'da tutuklu kızı 4 yıl sonra serbest bırakıldı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Kahire’de anıldı