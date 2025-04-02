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Ekonomi

Bazı eşyaların ithalatında yetkili gümrük idareleri düzenlendi

Bazı eşyaların ülkeye giriş işlemlerini yapacak yetkili gümrük idareleri yeniden belirlendi.

Mertkan Oruç  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Bazı eşyaların ithalatında yetkili gümrük idareleri düzenlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle, kozmetik, deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük idareleri arasına Trabzon Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrükler arasına da Trabzon ile Antalya gümrük müdürlükleri dahil edildi.

Cam ihtisas gümrüğü uygulaması da emniyet camları, sofra, mutfak, tuvalet ve benzeri işler için cam eşyaları kapsayacak şekilde genişletildi.

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