Dolar
31.95
Euro
35.14
Altın
2,183.80
ETH/USDT
3,973.00
BTC/USDT
67,518.00
BIST 100
9,116.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, “Kadın ve Aile Proje Tanıtımı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Baykar'dan Azerbaycan Savunma Bakanlığıyla işbirliği sözleşmesi

Baykar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile "Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi" imzaladı.

Tolga Yanık  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Baykar'dan Azerbaycan Savunma Bakanlığıyla işbirliği sözleşmesi

İstanbul

İşbirliği sözleşmesi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov tarafından imzalandı. İmza töreninde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve sözleşmenin taraflarından temsilciler de yer aldı.

Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile geleceği şekillendirecek önemli bir adım attıklarını belirtti.

"Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi"ni imzalayarak, iki kardeş ülkenin güvenliği ve ilerlemesi için bir araya geldiklerini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, teknolojik yeniliklerimizin ötesinde aramızdaki sağlam işbirliğinin ve karşılıklı güvenin bir yansımasıdır. 'Tek millet, iki devlet' ilkesiyle büyüyen kardeşliğimiz, bu birlik duygusuyla daha da güçleniyor. Anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 117. sayısını yayımladı
Adalet Bakanı Tunç: (İzmir'deki taksi cinayetiyle ilgi mahkeme kararı) Süratle sonuçlanan bir yargı işleyişi oldu
"Yüksek karlı gizli fon" davasında Belözoğlu, Turan ve Muslera ilk kez beyanda bulundu
Dışişleri Bakanlığı'nda "Diplomaside Kadınların Etkisi" konulu panel düzenlendi

Benzer haberler

Baykar'dan Azerbaycan Savunma Bakanlığıyla işbirliği sözleşmesi

Baykar'dan Azerbaycan Savunma Bakanlığıyla işbirliği sözleşmesi

Baykar, çalışanlarına dağıttığı Acil Durum Çantası'yla afetlere hazırlığa dikkati çekti

Yapay zeka uygulamaları insan gücünün yerini almaya başladı

Türk savunma sanayisinden Katar'da gövde gösterisi

Türk savunma sanayisinden Katar'da gövde gösterisi
Türkiye’nin SİHA'lardaki bayrak taşıyıcısı Bayraktar TB2

Türkiye’nin SİHA'lardaki bayrak taşıyıcısı Bayraktar TB2
Türk savunma sanayisinin ihracat şampiyonu Bayraktar AKINCI

Türk savunma sanayisinin ihracat şampiyonu Bayraktar AKINCI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet