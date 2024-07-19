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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklayacak. Küresel düzeyde etkili olan yazılım sorunu nedeniyle İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.
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Ekonomi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'dan küresel yazılım sorununa ilişkin değerlendirme

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan. Teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez." dedi.

Tolga Yanık  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'dan küresel yazılım sorununa ilişkin değerlendirme

İstanbul

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Tek işletim sistemi, tek arama motoru, 1-2 sosyal medya platformu, birkaç alışveriş sitesi. Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik altyapısının neredeyse çökmesine neden oluyor." dedi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın güncellemelerinden kaynaklanan küresel yazılım sorunu, tüm dünyayı etkiliyor.

Dünya genelinde hava yolu şirketleri ve bankalar dahil birçok sistemde teknik aksaklık yaşanıyor.

Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Tek işletim sistemi, tek arama motoru, 1-2 sosyal medya platformu, birkaç alışveriş sitesi. Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik altyapısının neredeyse çökmesine neden oluyor." ifadesini kullandı.

"Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan"

Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyonun, an geldiğinde dünya sistemini kilitlediğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan. Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez. İşte tam da bu nedenle, tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz."

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