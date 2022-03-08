Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava şartları sebebiyle denize açılamıyor.
Düzce
Teknelerini limana bağlayan balıkçılar, ağ tamiri ve tekne bakımlarını yaparak yağışın dinmesini bekliyor.
Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle balık fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmazken, balıkçılar umudunu havaların düzelmesine bağladı.
Tezgahlarda hamsinin kilogramı 30, mezgitin kilogramı 35, istavritin kilogramı ise 30 liradan satılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.