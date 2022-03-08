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Ekonomi

Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava şartları sebebiyle denize açılamıyor.

Cem Ali Kuş   | 08.03.2022
Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi

Düzce

Teknelerini limana bağlayan balıkçılar, ağ tamiri ve tekne bakımlarını yaparak yağışın dinmesini bekliyor.

Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle balık fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmazken, balıkçılar umudunu havaların düzelmesine bağladı.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 30, mezgitin kilogramı 35, istavritin kilogramı ise 30 liradan satılıyor.

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