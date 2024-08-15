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Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 14,2 trilyon lira oldu

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 2,8 ve 49 milyar 304 milyon liralık azalışla 1 trilyon 715 milyar liraya geriledi.

Mahmut Çil  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 14,2 trilyon lira oldu

İstanbul

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 9 Ağustos haftasında 103 milyar 405 milyon lira artarak 14 trilyon 241 milyar 937 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 9 Ağustos itibarıyla 103 milyar 405 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liradan, 14 trilyon 241 milyar 937 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 179 milyar 503 milyon lira artarak 16 trilyon 962 milyar 714 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 769 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 9 Ağustos itibarıyla 12 milyar 351 milyon lira artışla 1 trilyon 769 milyar 25 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 452 milyar 945 milyon lirası konut, 85 milyar 22 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 231 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 13 milyar 267 milyon lira artarak 1 trilyon 778 milyar 15 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 1 trilyon 529 milyar 857 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 528 milyar 646 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 1 milyar 210 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 617 milyon lira artışla 246 milyar 913 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 187 milyar 325 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 2 milyar 540 milyon lira yükselerek 3 trilyon 71 milyar 444 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,8 ve 49 milyar 304 milyon liralık azalışla 1 trilyon 715 milyar liraya geriledi.

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