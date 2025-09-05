Dolar
41.25
Euro
48.19
Altın
3,549.82
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,878.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselişle 10.879,47 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazanarak 10.828,93 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,54 puan ve yüzde 0,47 artışla 10.879,47 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,26 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,76 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimalini artırmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığından Hatay'daki gıda denetimine ilişkin paylaşım
ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Bursa'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Alaattin Köseler ile 25 sanığın yargılandığı davada ara karar

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

ABD'deki mali endişeler küresel tahvil piyasalarında kaygıları artırdı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet