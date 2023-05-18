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Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 9 trilyon 68 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 96 milyar 798 milyon lira artarak 9 trilyon 67 milyar 851 milyon liraya çıktı.

Duhan Değirmenci  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 9 trilyon 68 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Mayıs itibarıyla 96 milyar 798 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 971 milyar 53 milyon liradan 9 trilyon 67 milyar 851 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 34 milyar 592 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,33 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 405 milyar 836 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 353 milyar 280 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Mayıs itibarıyla 24 milyar 602 milyon lira artışla 1 trilyon 353 milyar 280 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 423 milyar 400 milyon lirası konut, 77 milyar 804 milyon lirası taşıt ve 852 milyar 75 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 149 milyon lira artarak 1 trilyon 108 milyar 337 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 25 milyar 920 milyon lira artarak 670 milyar 9 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 353 milyar 461 milyon lirası taksitli, 316 milyar 547 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 495 milyon lira azalarak 169 milyar 54 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 144 milyar 361 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 391 milyon lira artışla 1 trilyon 935 milyar 627 milyon lira oldu.

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