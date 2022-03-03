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Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 181 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 107 milyar 523 milyon lira artarak 5 trilyon 180 milyar 715 milyon liraya çıktı.

Muhammed Said Tanıl   | 03.03.2022
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 181 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Şubat itibarıyla 107 milyar 523 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 73 milyar 192 milyon liradan 5 trilyon 180 milyar 715 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 137 milyar 489 milyon lira arttı . Söz konusu haftada yüzde 2,5 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 651 milyar 719 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 784 milyar liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Şubat itibarıyla 6 milyar 502 milyon lira artışla 784 milyar 116 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 304 milyar 78 milyon lirası konut, 12 milyar 635 milyon lirası taşıt ve 467 milyar 404 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 45 milyon lira artarak 710 milyar 542 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,5 artarak 218 milyar 525 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 88 milyar 391 milyon lirası taksitli, 130 milyar 133 milyon lirası taksitsiz oldu.

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 137 milyon lira artarak 161 milyar 979 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 249 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 24 milyar 273 milyon lira artarak 1 trilyon 5 milyar 272 milyon lira oldu.

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