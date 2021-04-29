Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 786 milyar oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 34 milyar 271 milyon lira artarak 3 trilyon 786 milyar 168 milyon liraya yükseldi.
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Nisan ile biten haftada 34 milyar 271 milyon lira arttı.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 751 milyar 897 milyon liradan 3 trilyon 786 milyar 168 milyon liraya ulaştı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 53 milyar 809 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,5 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 696 milyar 445 milyon lira oldu.
Tüketici kredileri arttı
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Nisan ile biten haftada 1 milyar 740 milyon lira artarak 692 milyar 420 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 383 milyon lirası konut, 13 milyar 853 milyon lirası taşıt ve 402 milyar 184 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 385 milyon lira artarak 608 milyar 215 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,4 artarak 152 milyar 571 milyon lira oldu.
Bireysel kredi kartı alacaklarının 61 milyar 954 milyon lirası taksitli, 90 milyar 617 milyon lirası taksitsiz oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 21 milyon lira artarak 148 milyar 933 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 937 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal özkaynakları 2 milyar 671 milyon lira artarak 785 milyar 111 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise geçen hafta 22,2 milyar lira artarak 3 trilyon 782,2 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 22 Nisan ile biten haftada 22 milyar 191 milyon 252 bin lira artarak 3 trilyon 759 milyar 985 milyon 780 bin liradan, 3 trilyon 782 milyar 177 milyon 32 bin liraya çıktı.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,15 artışla 1 trilyon 645 milyar 591 milyon 754 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,03 yükselişle 1 trilyon 992 milyar 879 milyon 719 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 179 milyon dolar azalarak 253 milyar 46 milyon dolara indi.
Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 225 milyar 61 milyon dolar olurken, bunun 140 milyar 911 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 84 milyar 150 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,25 artarak 655 milyar 892 milyon 420 bin lira oldu.
Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,49 yükselişle 568 milyar 562 milyon 420 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,24 artışla 214 milyar 883 milyon 916 bin liraya yükseldi.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 822 milyon 568 bin lirası konut, 9 milyar 648 milyon 622 bin lirası taşıt ve 394 milyar 421 milyon 230 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 22 Nisan ile biten haftada 31 milyar 548 milyon 576 bin lira artarak 3 trilyon 672 milyar 14 milyon 711 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,28 artış gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.