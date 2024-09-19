Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçirildi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Balıkesir
Bir ihbardan yola çıkan jandarma ekipleri, bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya katarak elde ettikleri karışımı zeytinyağı gibi piyasaya sürdükleri iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katıldığı operasyon kapsamında 2 adreste yapılan aramalarda 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal ile 3 litre kimyasal boya bulunarak muhafazaya alındı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.