Dolar
28.88
Euro
31.52
Altın
1,993.82
ETH/USDT
2,080.20
BTC/USDT
37,457.00
BIST 100
7,896.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi''nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne (Stratcom Summit’23) video mesaj gönderdi. - VTR
logo
Ekonomi

Bala dışarıdan madde katılıp katılmadığı yüksek teknolojili metotlarla belirlenecek

Bala dışarıdan madde katılıp katılmadığının tespitinde yüksek teknolojili analiz metotları kullanılacak.

Mert Davut  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Bala dışarıdan madde katılıp katılmadığı yüksek teknolojili metotlarla belirlenecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, balın doğasında bulunan veya bulunmayan organik ve/veya inorganik maddeler üzerinden ürünün orijinalliğinin belirlenmesine yönelik analiz metotlarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere karar ölçütleri belirlenecek ve bu ölçütler Bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak.

Böylece bala dışarıdan madde katıldığının tespitinde gelişmiş analiz metotlarının kullanımı sağlanarak, tüketici menfaatlerinin korunmasına yönelik ilave adımlar atılmış olacak. Bu amaçla resmi kontrollerde kütle spektrometresi (MS) ve nükleer manyetik rezonans spektrometresi (NMR) gibi yüksek teknolojili teknikler kullanılacak.

Karar ölçütleri, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre kurulmuş alt komisyonun önerisi ve Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun kararıyla belirlenecek.

Söz konusu ölçütlerin resmi kontrollerde uygulanmasına Bakanlığın internet sayfasında yayımlandığı tarihten 3 ay sonra başlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki PKK/KCK operasyonunda 38 şüpheli yakalandı
Katar’da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlandı
Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Emine Erdoğan'dan Öğretmenler Günü paylaşımı
Yargıtaydan "nafakada yıllık enflasyon artışı" kararına bozma

Benzer haberler

Bala dışarıdan madde katılıp katılmadığı yüksek teknolojili metotlarla belirlenecek

Bala dışarıdan madde katılıp katılmadığı yüksek teknolojili metotlarla belirlenecek

Yargıtaydan "nafakada yıllık enflasyon artışı" kararına bozma

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamındaki KDV indirim hakkı kaldırıldı

Reklam Konseyine üye verecek kurum ve kuruluşlar yeniden düzenlendi

Reklam Konseyine üye verecek kurum ve kuruluşlar yeniden düzenlendi
TÜBİTAK 27 proje personeli istihdam edecek

TÜBİTAK 27 proje personeli istihdam edecek
Düzenli gemi seferlerine ilişkin esaslar belirlendi

Düzenli gemi seferlerine ilişkin esaslar belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet