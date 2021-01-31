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Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan prim borcu yapılandırmasında son gün uyarısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu belirterek, vatandaşlara yapılandırmayı kaçırmamaları uyarısında bulundu.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 31.01.2021
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan prim borcu yapılandırmasında son gün uyarısı

Ankara

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, prim borçlarının yapılandırılma sürecine ilişkin bir video paylaştı.

Yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu anımsatan Selçuk, paylaşımında, "2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün. Ayrıntılı bilgi için 'http://sgk.gov.tr' adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın." ifadelerini kullandı.

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