Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan prim borcu yapılandırmasında son gün uyarısı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu belirterek, vatandaşlara yapılandırmayı kaçırmamaları uyarısında bulundu.
Ankara
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, prim borçlarının yapılandırılma sürecine ilişkin bir video paylaştı.
Yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu anımsatan Selçuk, paylaşımında, "2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün. Ayrıntılı bilgi için 'http://sgk.gov.tr' adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın." ifadelerini kullandı.
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2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 31, 2021
Başvurular için son 2️⃣ gün.
Ayrıntılı bilgi için https://t.co/J9O4gF7exS adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
Yapılandırmayı kaçırmayın!!!@sgksosyalmedya pic.twitter.com/6gYL3LvpK0