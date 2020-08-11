Euro
8.54
Dolar
7.24
BIST 100
1,095.50
Altın
1,988.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Prof. Dr. Şaban Tekin açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Aktif iş gücü programlarına iki yılda 4,6 milyar lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, gençler, kadınlar ve engellilerin istihdamını kolaylaştıran aktif iş gücü programlarına son iki yılda 4,6 milyar lira aktarıldığını bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 11.08.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Aktif iş gücü programlarına iki yılda 4,6 milyar lira kaynak aktarıldı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt , yaptığı yazılı açıklamada, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim ile girişimcilik eğitim kursları gibi modellerle gençler, kadınlar ve engellilerin sürdürülebilir istihdamını sağladıklarını belirtti.

Programlarla vatandaşların mesleki bilgi ve becerilerini artırdıklarını vurgulayan Selçuk, 2018'in Temmuz ayından bu yana 1,1 milyon kişi için 4,6 milyar lira kaynak aktardıklarına dikkati çekti.

Genç girişimcilere 721 milyon lira

Gençleri geleceğe güçlü bir şekilde hazırlama gayretinde olduklarını ifade eden Selçuk, özellikle sosyal konularda farkındalıklarını artırmak için Sosyal Çalışma Programı'nın hayata geçirildiğini vurguladı. Selçuk, program sayesinde geçen yıl 20 bin üniversite öğrencisinin ilk kez iş gücü piyasasıyla tanıştığına ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı.

Gençlerin girişimci ruhuna inandıklarını ve bu kapsamda güçlü bir teşvik sunduklarını belirten Selçuk, genç girişimci modeli ile 18-29 yaş aralığındaki gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde sigorta primlerinin devletçe karşılandığına işaret etti.

Bakan Selçuk, 2018-2020 arasında 58 bin genç girişimci için 721 milyon lirayı aşkın destek sağlandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere’de karantina döneminde 730 bin kişi işini kaybetti
Rusya'da Kovid-19 aşısı tescillendi
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 184 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bine yaklaştı
Endonezya ocak ayında Kovid-19'a karşı aşının seri üretimine hazırlanıyor

Benzer haberler

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Aktif iş gücü programlarına iki yılda 4,6 milyar lira kaynak aktarıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Aktif iş gücü programlarına iki yılda 4,6 milyar lira kaynak aktarıldı

Binaların erişilebilirliği 'ERDEM' ile ölçülecek

Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile 1,8 milyonu aşkın gence destek

'Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak'

'Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak'
'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' başlıyor

'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' başlıyor
Sendika üyesi işçi sayısı 1,9 milyona ulaştı

Sendika üyesi işçi sayısı 1,9 milyona ulaştı