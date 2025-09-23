Dolar
Ekonomi

Bakan Yumaklı: Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünya Bankası finansmanıyla uygulayacağımız Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Bakan Yumaklı: Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

