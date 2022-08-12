Bakan Varank: Yaptığımız işlerin üretimin önünü açtığının farkındayız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bizim siyasetimizde aldatmak yok, aldatmak başkalarının işi. Bu dönemde neler yaptığımızın, yaptığımız işlerin ekonomiye nasıl katkı sağladığının, özellikle üretimin önünü açtığının farkındayız." dedi.
Sakarya
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin sanayi ve fabrika eleştirilerine ilişkin, "Biz gerçekten bu sanayiyi bitirdiysek bu organize sanayiler topraktan kendi kendine mi çıktı? Sanayiciler buraya gelip bu yatırımları eğer para kazanmıyorlarsa, ekonomi oluşturmuyorlarsa neden yapıyorlar?" dedi.
Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Varank, fabrika sahiplerinden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Çalışanlarla sohbet eden Varank, daha sonra Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.
Varank, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın son yıllarda saniyede gaza bastığını, gelişen sanayisiyle kendilerinin en uğrak şehirlerinden biri olduğunu söyledi.
Varank, bugün yatırım bedeli güncel rakamlarla yaklaşık 4,7 milyar lirayı bulan 43 fabrika ve bir lojistik merkezinin yanı sıra 3. OSB'ye ait idari ve sosyal tesisler ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği 2 projenin resmi açılışını yaptıklarını, Sakarya'da tarımdan gıdaya, tekstilden mobilyaya, otomotivden makineye kadar birçok alanda neredeyse her hafta yeni yatırımların başladığını ya da devreye alındığını ifade etti.
Bu törende açılışı yapılacak fabrikaların Sakarya'daki 5 Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 Ocak 2020'den itibaren çalışma ruhsatı alarak faaliyetlerine başlayan yatırımlar olduğunu belirten Varank, müteşebbislerin kendilerinin göz bebeği olduğunu dile getirdi.
Varank, dünyada yaşanan türbülansa, global piyasalardaki bütün belirsizliklere rağmen müteşebbislerin ülkeye güvenerek yeni yatırımlar yapmayı sürdürdüklerine işaret ederek, "Bugün açılışını yaptığımız 44 tesis, bugüne kadar 2 bin 700 vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. İnşallah bu sayılar önümüzdeki dönemde artmaya devam edecek." dedi.
Hükümet olarak sağlanan teşvik ve desteklerin özel sektörün yatırım yapmasının önünü açtığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:
"Muhalefet sözcüleri sürekli AK Parti'nin sanayiyi bitirdiğini, AK Parti zamanında tek bir fabrika açılmadığını iddia etmeye devam ediyorlar. Bugün geldiğimiz noktada, burası AK Parti iktidarı başlamadan önce yer seçimi yapılmış ancak AK Parti iktidarında altyapılarının tamamlanmasıyla burada faaliyete geçmiş bir organize sanayi bölgesi. Yani 2002 yılında burası boş bir arsayken şu anda 55 firma faaliyetlerine devam ediyor. 17 firma inşaatı devam ediyor. 6 bine yakın vatandaşımız şu anda burada istihdam ediliyor. Biz gerçekten bu sanayiyi bitirdiysek bu organize sanayi topraktan kendi kendine mi çıktı? Sanayiciler buraya gelip bu yatırımları eğer para kazanmıyorlarsa, ekonomi oluşturmuyorlarsa neden yapıyorlar? Tabii onların ifadelerinin hiçbir anlamı yok. Biz işimize bakmaya devam edeceğiz. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum; biz bu açılışları yaptığımızda yine bu açılışlara kulp takmaya çalışanlar oluyor."
Varank, katıldığı toplu açılış törenlerine kulp takmaya çalışanların, daha önce açılışı yapılan fabrikaların tekrar açıldığı iddiasını öne sürenler olduğunu ifade ederek, alanda bulunan ve yatırımları açılan sanayicilere söz verdi.
Bakan Varank, Özlem Tarım Ürünleri firmasından Feyzullah Karadaş'a, "Biz burada kamuoyunu mu aldatıyoruz? Siz gerçekten bir yatırım yaptınız mı, son 20 yılda sizin şirketiniz neler yaptı? sorusunu yöneltti.
Karadaş da 40 yıldır Türk çiftçisine değer kattıklarını, geçen sene itibarıyla yatırımlarını tamamladıklarını söyledi.
Geçen yıl ağustos ayı itibarıyla deneme üretimlerine başladıklarını dile getiren Karadaş, "Bu sene tamamıyla faaliyetlerimize başlamış olup, Sakarya çiftçisine ürettiğimiz yemleri sevk etmeye başlamış durumdayız. Yeni bir yatırım yaptık buraya." dedi.
Son 20 yıllık yatırımlarından bahseden Karadaş, "Süt çiftliği yatırımlarımız, süt toplama merkezleri, besi ve süt çiftliklerimiz, ambalaj tesislerimizle Türk ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Daha sonra Talu Tekstil fabrikası sahibi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'ye söz veren Varank, "Bu yatırımları gerçekten yapıyor musun? Yoksa biz AK Parti iktidarları olarak kamuoyunu kandırıyor muyuz bu açılışlarla?" diye sordu.
Gültepe de 1999 yılında firmayı Hendek'te kurarak başladıklarını, daha sonra 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındıklarını anlattı.
Aynı OSB'de ikinci fabrikayı açtıklarını belirten Gültepe, 2 bine yakın istihdam sağladıklarını kaydetti.
Sakarya'nın dışında Malatya'da da salgın dönemiyle başlayan yatırımlarının olduğunu dile getiren Gültepe, "Hazır giyim sektörü Türkiye'de ilkleri yapan sektör. Malatya'da şu anda 1500 kişinin çalıştığı bir tesisimiz var. Türkiye üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatını artırmaya devam ediyor. Zaten 250 milyon doları aşan ihracat rakamı, 2022 yılında üretimin arttığını gösteriyor." dedi.
Yatırımcılara teşekkür eden Varank, "İşte görüyorsunuz, Mustafa Bey'in hikayesi. Tamamı AK Parti döneminde 3 bin 800 kişiye istihdam sağlayan 3-4 fabrikadan bahsediyoruz. Bizim siyasetimizde aldatmak yok, aldatmak başkalarının işi. Bu dönemde neler yaptığımızın, yaptığımız işlerin ekonomiye nasıl katkı sağladığının, özellikle üretimin önünü açtığının farkındayız. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu manada bugün açılışını yaptığımız 44 tesis hem Sakarya'ya hem Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.
"Sanayiyi, yatırımı, emekçiyi desteklemek lafla olmaz"
Bakan Varank, Bakanlık olarak bütün OSB'leri desteklediklerini vurgulayarak, Sakarya 3. OSB'ye de ciddi kaynaklar kullandırdıklarını söyledi.
Varank, tahsis edilen kaynakların, sanayicilerin yatırımlarını destekleyen altyapılara dönüştüğünü ya da burada olduğu gibi OSB'lerdeki emekçi kardeşlerinin hayatlarını kolaylaştıracak tesisler haline geldiğini görmenin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.
Sanayiyi, yatırımı, emekçiyi desteklemenin lafla olmayacağını, elini taşın altına koyarak, projeler üreterek, kaynaklar vererek olacağını söyleyen Varank, şunları kaydetti:
"Bugün, son olarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın desteklediği, yaklaşık 7 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen iki projenin açılışı, Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi ile Nitelikli İş Gücü Geliştirme Merkezinin resmi açılışını yapıyoruz. Son günlerde dünyanın yakından takip ettiği, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ara buluculuğuyla çözüme kavuşan tahıl sevkiyatı krizi, gıda ve tarımın stratejik önemini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu."
Varank, açılışı yapılan Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezini kıymetli bulduğunu belirterek, tesisin sadece Sakarya'ya değil, tüm dünyaya hizmet edebilecek bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.
Bu merkez sayesinde klasik yöntemlerle çoğaltılması mümkün olmayan bitkilerin doku kültürü tekniği kullanılarak çoğaltılacaklarına işaret eden Varank, bu sayede 4 bin 700 çeşit fide ve tohum üretmeyi planladıklarını, merkezin yıllık 30 milyon fide üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.
Merkezin ihracat potansiyeli olduğunu, ihracat yapmaya başladığını dile getiren Varank, bu projenin Türkiye'de cari açığın azaltılmasına da katkı sağlayacağını bildirdi.
Varank, şu anda 34 kişinin istihdam edildiği tesiste, ziraat fakültesinde okuyan öğrencilerin çalıştığını, bu projelerle üretimi ve katma değeri artıracaklarını söyledi.
İstihdamın önemine işaret eden Varank, açılışını yaptıkları Nitelikli İş Gücü Geliştirme Merkezinin de Sakarya'da istihdama katkı sağlayan önemli projelerden biri olduğunu belirtti.
Varank, açılan fabrikaların, 3. OSB'ye ait tesislerin, Kalkınma Ajansı destekli yatırımların, Sakarya'ya değer katan projeler olduğunu, Bakanlık olarak bundan sonra da kente verdikleri destekleri sürdüreceklerini dile getirdi.
Gelecek dönemde hayata geçirecekleri 14 milyon liranın üzerinde bütçeye sahip 4 projenin daha imzalarını atacaklarını belirten Varank, bu projelerin de kentte istihdam ve katma değer olarak önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.
Varank, salgından bu yana dünya ekonomilerinin ciddi yara aldığına dikkati çekerek, dünyanın her yerinde çarkların yavaşladığını, salgının dünya ekonomisi üzerindeki etkilerinin tam olarak ne zaman ortadan kalkacağına dair tahmin edilebilir bir iklimin de bulunmadığını söyledi.
"Türkiye, bu küresel krizi de fırsata çevirebilecek büyük bir potansiyele sahip"
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 5 ayı geride bıraktığını belirten Varank, şöyle devam etti:
"Gidişat ne olacak, bu işin sonu nereye varacak? Hala kimse bilemiyor. Öyle öngörülemez zamanların içindeyiz ki uluslararası finans kuruluşları sürekli tahminlerini her gün yeniliyor. Bakınız IMF daha nisan ayındaki raporunda, küresel ekonominin bu yıl ve önümüzdeki yıl 3,6 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Büyüme oranları bu yıl 3,2, gelecek yıl da 2,9 olacak. Yani IMF küresel ekonomik büyüme tahminini daha birkaç ay içinde düşürmüş oldu.
Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye için IMF'nin öngörüsü tam tersi. IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürürken, ülkemiz için büyüme öngörüsünü şu anda artırdı. 2022 yılı için yüzde 2,7'den büyüme tahminini 4'e, 2023 yılı için 3'ten 3,5'e yükseltti. İşte IMF'in ortaya koyduğu tablo bu. Biz inanıyoruz ki Türkiye, bu küresel krizi de fırsata çevirebilecek büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli hayata geçirecek adımları da kararlılıkla atmaya devam ediyor. Ama bakıyorsunuz bunlardan bazıları rahatsız oluyorlar, hatta üzülüyorlar. Neden böyle söylüyorum çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Bazıları, TOGG'u üretiyoruz buna üzülüyorlar. Akdeniz'de sondaj gemilerimizle arama yapıyoruz kızıyorlar. Medarıiftiharımız SİHA'lara 'oyuncak' diyorlar. Her zaman olduğu gibi yine yanlış tarafta oldukları için biz kaybedeceklerine inanıyoruz. Türkiye evelallah pandeminin dünyada yarattığı yıkımdan da bir başarı hikayesi çıkaracaktır."
Bakan Varank, Türkiye'nin son 12 ayda 250 milyar dolar ihracat yaparak rekorlar kırdığını, ülkenin son 7 çeyrektir büyümeye devam ettiğini belirterek, sadece son 1,5 yılda 17 bine yakın yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini bildirdi.
Bu sayede 500 milyar liralık yatırım ve 500 bin kişiye ilave istihdamın önünü açtıklarını söyleyen Varank, bunların daha başlangıç olduğunu, daha da iyisini yapabileceklerinden hiç şüphelerinin olmadığını dile getirdi.
Varank, Sakarya'nın makine ve otomotiv sektöründe sağladığı gelişmelerden bahsederek, "Bu noktada Sakaryalı vatandaşlarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, yaklaşık 524 hektar büyüklüğe sahip Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB'yi geçtiğimiz ay kurmuş olduk. İnşallah bu Organize Sanayi Bölgemiz de üretim, istihdam ve ihracat rakamlarıyla Türk ekonomisinin gücüne güç katacak." dedi.
"Çalışmalarımızı Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında tutmak için yapıyoruz"
Varank, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) ile Bolu-İstanbul hattında trafiği rahatlattıklarını, bunun aynı zamanda sanayinin, yatırımın, istihdamın kente gelmesine vesile olduğunu belirterek, "Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Dediler ki kim Çanakkale Köprüsü'nü kullanacak? Şu an Çanakkale ve çevre illerinde OSB'lerde tek metrekare boş parsel, boş alan kalmadı." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, KMO'yu sadece turistler için yapmadıklarını, sanayi için üretilen malların taşınması için yaptıklarını vurgulayarak, bu yatırımların sağladığı faydalardan bahsetti.
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna inandıklarını ve bütün çalışmalarını Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında tutmak için yaptıklarını vurgulayan Varank, "Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma hamlelerine devam etmek, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak istiyorsak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi ve teknoloji atılımı olan Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmekten başka çaremiz yok." diye konuştu.
Varank, bu bağlamda müteşebbislere de büyük iş düştüğüne işaret ederek, "Sanayicimizin büyük düşünmesi gerekiyor. Ülkemizdeki orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim kapasitesinin artması noktasında biz gerekli altyapıyı hazırladık. İnşallah müteşebbislerimiz de bu noktada gerekeni yapacak, yatırımlarına ara vermeden devam edecektir. İstediğiniz yatırımı yapabilirsiniz, istediğiniz sermayeyi koyabilirsiniz, o tesisleri anlamlı kılan orada çalışan emekçi kardeşlerimizdir. Emekçi kardeşlerimizi memnun edemezsek, mutlu edemezsek alın terlerinin karşılığını doğru ve hakkınca veremezsek bizim kurduğumuz tesislerin de hiçbir anlamı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, iş insanları ve OSB çalışanları katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.