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Ekonomi

Sakarya'dan ilk 4 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya, yılın ilk 4 ayında 1 milyar 576 milyon 718 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Emre Ayvaz  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Sakarya'dan ilk 4 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat

Sakarya

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Sakarya ocak-nisan döneminde ülke ihracatına yüzde 2,11 katkı sundu.

Yılın ilk 4 ayında 129 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 576 milyon 718 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Manisa'nın ardından 8. sıradaki yerini korudu.

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Sektörel bazda en çok ihracatı yüzde 84 ile otomotiv alanında gerçekleştiren kent, Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerinden 1 milyar 324 milyon 921 bin dolar dış satım yaptı.

Otomotivden sonra en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler, 58 milyon 533 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 31 milyon 916 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 26 milyon 926 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 23 milyon 99 bin dolarla çelik sektörü olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde kentten en fazla ihracat, 217 milyon 573 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.

Fransa'yı, 205 milyon 339 bin dolarla Polonya, 150 milyon 817 bin dolarla Birleşik Krallık, 148 milyon 796 bin dolarla İspanya, 132 milyon 197 bin dolarla İtalya, 109 milyon 627 bin dolarla Almanya takip etti.

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