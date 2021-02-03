Euro
8.61
Dolar
7.15
BIST 100
1,523.49
Altın
1,834.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Varank: Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, tüm öncü göstergelerin imalat sanayisinin yıla güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz."dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 03.02.2021
Bakan Varank: Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak."

Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ocakta yıllık bazda İSO/İHS Markit PMI endeksi yüzde 6, ihracat yüzde 2,5 ve organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketimi yüzde 6,1 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 hastalarında öksürüğe yönelik semptomatik tedavi önem taşıyor
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (03 Şubat 2021)
İsrail'de Kovid-19'e karşı aşılama süreci 16 yaş üstü kişileri kapsayacak şekilde genişletildi
İran'ın AstraZeneca'dan aldığı 4,2 milyon doz aşının teslimatı bu ay başlıyor
Kovid-19 aşılarının küresel dağıtım eşitsizliğinin muhtemel sonuçları

Benzer haberler

Bakan Varank: Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor

Bakan Varank: Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençleri düşürmeyiz

Bakanlar Varank ve Pakdemirli Bingöl'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Bakan Varank: Salgın sürecinde Türkiye kendi kendine yetebilmenin en güzel örneklerini verdi

Bakan Varank: Salgın sürecinde Türkiye kendi kendine yetebilmenin en güzel örneklerini verdi
KOBİ'lerin dijital dönüşümü için yeni çağrıya çıkılacak

KOBİ'lerin dijital dönüşümü için yeni çağrıya çıkılacak
Varank, Kovid-19'a karşı geliştirilen VLP aşısının toksisite testlerinin yapıldığı laboratuvarda incelemelerde bulundu

Varank, Kovid-19'a karşı geliştirilen VLP aşısının toksisite testlerinin yapıldığı laboratuvarda incelemelerde bulundu