Ekonomi

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi'nin, Türkiye'nin yerli ve milli ilk 6 akslı elektrikli lokomotifi olacağını bildirdi.

Serhat Tutak  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ tarafından yürütülen yeni ana hat lokomotif projesine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerini üreteceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, ülkemizin ilk yerli ve milli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacak. Konsept ve ön tasarım aşamalarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

"Dizel elektrikli versiyonu sınıfının en güçlüsü olacak"

Uraloğlu, bu lokomotifin, 4 akslı E-5000'e göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla güce sahip olacağını belirterek tasarım hedeflerinin, 7,2 megavat güce ulaşmak olduğunu aktardı.

Dizel elektrikli versiyonun ise 3 bin 750 beygir gücünde tasarlanarak sınıfının en güçlüsü olacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Modüler tasarım ile elektrikli ve dizel elektrikli lokomotifin boji ve şasi alt ana aksamlarını ortak tasarladık. Böylece üretim süresini kısaltıp maliyeti düşürmeyi hedefledik. E-5000'de edindiğimiz tecrübeyi bu projeye aktarıyoruz. Aynı ürün ailesini kullanarak yedek malzeme çeşitliliğini de azaltacağız. Bu lokomotif, ülkemizde sınıfının en güçlüsü olacak."

