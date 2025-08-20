Dolar
Ekonomi

Bakan Uraloğlu, Romanya Başbakanı Bolojan ve mevkidaşı Şerban ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bükreş'te gerçekleştirdiği temaslarında, Türkiye ile Romanya arasındaki işbirliğinin ulaştırma koridorları perspektifinde daha ileri taşınabileceğini bildirdi.

Mertkan Oruç  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Bakan Uraloğlu, Romanya Başbakanı Bolojan ve mevkidaşı Şerban ile görüştü

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Uraloğlu'nun, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ve Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian Constantin Șerban ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşmedeki yatırımlarını mevkidaşı ile paylaşan Uraloğlu, bu alanlara son 23 yılda 300 milyar dolara yaklaşan yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, söz konusu yatırımların yalnızca fiziksel altyapıların inşasını değil, aynı zamanda bölgesel işbirliği, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir ulaştırma sistemlerinin kurulmasını da hedeflediğini kaydetti.

Türkiye için stratejik bir ortak olan Romanya ile özellikle ulaştırmanın tüm modlarında, karşılıklı güvene dayalı işbirliği kültürünün mevcut olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu temelin üzerine daha fazlasını inşa etme arzusunda olduklarını aktardı.

Uraloğlu, bir süre önce Bulgaristan Başbakanı ile ulaştırma bağlantısallığının geliştirilmesi üzerine bir görüşme yaptıklarını ve Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadjov ile de otoyol ve demir yolu geçişi konusundaki iki önemli projenin detaylarını görüştüklerini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Karadjov, ikinci demir yolu sınır kapısı olarak planladığımız Lesovo geçişinin Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yığılmaları azaltarak Orta Koridor'un kargo yükünün daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayacağını ve 2030 itibarıyla Avrupa Komisyonunun karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda bu projelerin önem arz ettiğini vurguladı. Diğer yandan, Malko Tarnova'dan Bulgaristan'ın kuzeyine doğru çıkacak ve adına Karadeniz Otoyolu dediğimiz yeni bir projeyi de konuştuk. Her iki proje de bölgesel ulaştırma bağlantısallığını güçlendirecek ve ileride Basra Körfezi'nden gelen yükün de bu koridor üzerinden transferine imkan sağlayacak."

Söz konusu projelerin Romanya üzerinden kuzeye doğru devam etmesinin önemine vurgu yapan Uraloğlu, bu projelerin bölgesel işbirliğini daha da ilerleteceğini ve iki ülke arasındaki lojistik ağın etkinliğini artıracağını bildirdi.

Uraloğlu, Temmuz 2024'te yeniden açılan Karasu-Köstence Ro-Ro Hattı'nın iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılmasına ve lojistik sektörünün gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Mevcut durumda hem Karasu-Köstence hem de İzmir-Köstence Ro-Ro hatlarının aktif olarak faaliyet göstermesi, deniz taşımacılığı sektöründeki işbirliğimizin geldiği olumlu noktayı göstermektedir. Demir yolu sektöründe de Romanya ile Türkiye arasında yakın bir işbirliği mevcut. Bu alandaki işbirliği de ulaştırma koridorları perspektifinde daha ileri taşınabilir." ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında ayrıca, Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) kapsamındaki reform çalışmaları ile lojistik vergisinin de aralarında olduğu hususlar masaya yatırıldı.

Uluslararası işbirliği vurgusu

Öte yandan, açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Șerban da Avrupa ve Asya arasında Orta Koridor gibi uygulanabilir ve verimli alternatif ticaret yollarının belirlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bu çerçevede Türkiye ve Romanya'nın belirleyici bir rol üstlenebileceğini vurgulayan Şerban, "Türkiye ve Romanya'daki ulaştırma sektörünün mevcut dinamiği özellikle demir yolu altyapısının geliştirilmesi alanında gerçekleştirilen ve planlanan önemli yatırımlar, Karadeniz limanları Samsun ve Köstence arasındaki bağlantının yeniden canlandırılması için uygun koşulları oluşturmaktadır. Demir yolu taşımacılığına ilişkin Türkiye ile Avrupa'yı birbirine bağlayan koridorda demir yolu trafiğinin teşvik edilmesiyle Asya ile Avrupa arasındaki yük trafiğinde bir artış sağlanmasına ilgi duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şerban, Türkiye'deki ekonomik işletmelerin kara yolu altyapı projelerine katılımını takdir ettiklerini dile getirerek, ülkesindeki kara yolu altyapısının da sürekli ve hızlı bir şekilde gelişmekte olduğunu bildirdi. Ekonomik iklimi iyileştirmeyi ve rekabet ortamının artışını sağlamayı amaçladıklarını belirten Şerban, bu hedefe ulaşmak için uluslararası işbirliğinin yoğunlaştırılmasına da güvendiklerini sözlerine ekledi.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli 22 Ağustos'ta atılacak

Milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimi tamamlandı

Güneydoğu sanayisini Akdeniz'e taşıyacak ulaştırma projesinde inşaat aşamasına gelindi

Türk limanlarından konteyner yüklemesinde temmuzda rekor kırıldı

