Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta düzenlenen törene katılıyor.
logo
Ekonomi

Bakan Uraloğlu: Kara yollarında hız işaretlemelerini sadeleştirmek için 58 bin 246 levha kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerin sadeleştirilmesi çalışması doğrultusunda 58 bin 246 levhanın kaldırıldığını belirtti.

Seda Tolmaç  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Bakan Uraloğlu: Kara yollarında hız işaretlemelerini sadeleştirmek için 58 bin 246 levha kaldırıldı

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ülke genelinde kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi ve yeknesaklığın sağlanması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

"Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Uraloğlu, bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri bakanlıkları arasında bir protokol imzalandığını ifade etti.

Uraloğlu, bu protokol kapsamında yürütülen çalışmalarla trafik işaret levhalarının, "mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalı" ilkesi doğrultusunda standardize edildiğini belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluk alanındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Birinci öncelik kapsamında, yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolundaki çalışmalar, 31 Ağustos itibarıyla tamamlandı. İlk etapta 19 bin 61 levha için düzenleme yapıldı. 1 Eylül itibarıyla da kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında bölge müdürlükleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Sürecin tamamlanmasıyla KGM'nin sorumluluk alanındaki 58 bin 246 levha kaldırıldı. Bu düzenlemeler doğrultusunda kaldırılan işaretlemelerin yüzde 60'ına karşılık gelen 35 bin 247 hız levhasının uygulaması sonlandırıldı. Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu."

