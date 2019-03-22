Bakan Turhan: 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler İstanbul Havalimanından hizmet verecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, 7 Nisan'dan sonra tüm operatörlerin İstanbul Havalimanı'ndan hizmet vereceğini açıkladı.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayıp, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Bakan Turhan, "Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız." dedi.
Turhan, "Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek." ifadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı
Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldığını ve 372 bin 118 kişiye hizmet verildiğini belirterek, "İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00.00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.