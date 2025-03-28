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Ekonomi

Bakan Şimşek, Ziraat Bankasının uzun vadeli dış finansman sağlamasını değerlendirdi

Şimşek, Ziraat Bankasının sağladığı 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin "Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Bakan Şimşek, Ziraat Bankasının uzun vadeli dış finansman sağlamasını değerlendirdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Ziraat Bankasının 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu dış finansmanın önemine işaret eden Şimşek, "Programımızla artan dış finansman imkanları devam ediyor. Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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