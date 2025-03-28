Bakan Şimşek, Ziraat Bankasının uzun vadeli dış finansman sağlamasını değerlendirdi
Şimşek, Ziraat Bankasının sağladığı 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin "Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Ziraat Bankasının 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağlamasına ilişkin paylaşım yaptı.
Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 28, 2025
Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak. https://t.co/vupqNwH9ZB
Söz konusu dış finansmanın önemine işaret eden Şimşek, "Programımızla artan dış finansman imkanları devam ediyor. Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.