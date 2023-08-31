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Ekonomi

Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık

Ankara
Bakan Mehmet Şimşek, "Deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın 2. çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etti." dedi.

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