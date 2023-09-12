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Ekonomi

Bakan Şimşek: Şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız

Bakan Şimşek, TCMB'nin reeskont kredisinde limit yükseltmesine dair, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor." diyerek, "Şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Bakan Şimşek: Şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasına ilişkin, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 aylık sürede ihracatçılara yönelik günlük kredi limitini 10 kat artırdıklarına işaret etti.

Bakan Şimşek, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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