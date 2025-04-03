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Ekonomi

Bakan Şimşek: Piyasalardaki dalgalanmanın enflasyona etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mert Davut  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Bakan Şimşek: Piyasalardaki dalgalanmanın enflasyona etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38,1 olduğunu bildirerek, "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından mart ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38,1 olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz."

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