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Ekonomi

Bakan Şimşek: Net uluslararası rezervler 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini belirtti.

Enes Duran  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Bakan Şimşek: Net uluslararası rezervler 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti

Ankara

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) stopaj desteğinin uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek, paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş, kademeli olarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rezervleri daha da güçlendirmek için Türkiye'ye ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Şimşek, "Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." ifadesini kullandı.


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