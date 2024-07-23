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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Ekonomi

Bakan Şimşek, MHP Lideri Bahçeli'nin ekonomi programına desteğinin kıymetli olduğunu bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu bildirdi.

Erhan Cihan Ünal  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Bakan Şimşek, MHP Lideri Bahçeli'nin ekonomi programına desteğinin kıymetli olduğunu bildirdi

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomiye ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğuna işaret eden Şimşek, "Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor." ifadesini kullandı.

Bahçeli, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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