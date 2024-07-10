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Ekonomi

Bakan Şimşek: Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz." ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Bakan Şimşek: Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İş gücü piyasasındaki olumlu seyrin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, istihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. ⁠İş gücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi."

Şimşek, programlarının nihai amacının, sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı olduğunun altını çizerek, "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz." ifadesini kullandı.

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