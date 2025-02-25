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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar" programında konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrine gitti.

Hülya Ömür Uylaş  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Şimşek'in katılacağı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Cape Town'daki toplantıda Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Bakan Şimşek, zirve kapsamında resmi temaslarda da bulunacak.

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