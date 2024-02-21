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Ekonomi

Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz, yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz

Ankara

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, Kayseri'de gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programlarını kararlılıkla uyguladıklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek."

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