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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ekonomimiz zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi." ifadelerini kullandı.

Seda Tolmaç  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Bakan Şimşek: Ekonomimiz zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Moody's'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

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Türkiye'nin kredi notunun yükseltildiğine işaret eden Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız. Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz. Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir."

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